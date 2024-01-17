Иран в ночь на вторник совершил самый дальний ракетный удар в своей истории, атаковав сирийский Идлиб на расстоянии 1200 км.

Об этом сообщает аналитик BILD Юлиан Рёпке.

Таким образом Тегеран впервые доказал, что может напрямую атаковать Израиль баллистическими ракетами стратегического назначения "Хайбар-шекан".

От западной границы Ирана до Тель-Авива — примерно 1000 км.

При этом эксперты сомневается, что Иран пойдет на прямой удар по Израилю в ближайшее время.

Вчера сообщалось, что Иран впервые нанес ракетный удар по Пакистану. Заявляется, что ракетный удар был нанесен по штабам террористической группировки "Джайш аль-Залм" в Пакистане.

В ответ Пакистан заявил, что "оставляет за собой право отреагировать" на ракетный удар со стороны Ирана. Исламабад заявлял, что в результате обстрела погибли двое детей.

Также КСИР ударил ракетами и беспилотниками по авиабазе и консульству США в Ираке. Иран заявил, что нанес удары по "шпионской базе" в иракском Эрбиле, запустив баллистические ракеты класса "земля-земля" типа "Фатх 110". Также в Эрбиле был нанесен удар по авиабазе США и консульству США.