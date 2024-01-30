Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал опубликованную в прессе информацию о ходе переговоров с ХАМАСом.

Министр коснулся этой темы, когда выступил с заявлением по поводу дальнейших боевых действий Израиля в секторе Газа.

"Мы не закончим эту войну меньше, чем достижением всех её целей. Это означает ликвидацию ХАМАСа, возвращение всех заложников, и что Газа не будет представлять угрозу Израилю. Мы не выведем ЦАХАЛ из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего этого не произойдёт. Что произойдёт? Полная победа", – заявил Нетаньяху.

Ранее в The New York Times писали, что между Израилем и ХАМАС может быть заключено соглашение о полном прекращении огня на два месяца.

При этом источники, близкие к переговорам, сообщили, что, если Израиль заморозит войну на два месяца, Тель-Авив, скорее всего, уже не станет вести такие массированные бои, как вёл до этих пор. Были мнения, что перемирие также откроет дорогу дальнейшим дипломатическим процессам, что в итоге может привести к мирному урегулированию разворачивающегося на Ближнем Востоке более широкого военного конфликта.

Накануне в NBC писали, что Вашингтон может уменьшить поставки оружия Израилю для прекращения наступления в секторе Газа.