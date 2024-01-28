Администрация президента США Джо Байдена может снизить поставки оружия Израилю, чтобы убедить правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху прекратить наступление в секторе Газа.

Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

"По указанию Белого дома Пентагон изучает, какое вооружение запросил Израиль и которое могло бы быть использовано в качестве рычага воздействия", - сообщили источники канала.

Отмечается, что пока конкретных решений не принято.

По словам источников NBC, Израиль нуждается в американском оружии и продолжает просить Белый дом предоставить авиабомбы JDAM, снаряды и средства ПВО. Первые две позиции могут попасть под сокращение.

Но также обсуждалась и другая идея: пообещать Израилю больше оружия, чтобы он прекратил боевые действия.

Все эти обсуждения идут на фоне того, что Байден и его чиновники несколько недель не могут убедить Нетаньяху "изменить тактику в Газе и предпринять дополнительные шаги для минимизации жертв среди гражданского населения", говорится в публикации.

Напомним, в середине января сообщалось, что Белый дом испытывает недовольство Израилем и расходится с ним во взглядах на войну в секторе Газа.

Между тем сегодня газета The New York Times написала, что в ближайшие две недели между Израилем и ХАМАС может быть заключено соглашение о полном прекращении огня как минимум на два месяца в обмен на освобождение заложников.

Ранее западные СМИ писали, что ХАМАС отверг предложение Израиля на два месяца остановить бои в секторе Газа.