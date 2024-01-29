Израиль, США, Египет и Катар согласовали рамки нового соглашения c радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Условия предполагают двухмесячное перемирие с поэтапным освобождением оставшихся израильских заложников, начиная с женщин и детей с американским и израильским гражданством, в обмен на освобождение палестинских заключённых из тюрем Израиля. Израиль, США, Египет и Катар рассчитывают также установить режим прекращения огня в секторе Газа при возвращении пленных. Кроме того, планируется наладить поставки помощи в анклав.

Сообщается, что предварительный проект соглашения уже передали ХАМАС.

Ранее скорое соглашение о полном прекращении огня между Израилем и ХАМАС анонсировало американское издание The New York Times.

Источники, близкие к переговорам, сообщили, что, если Израиль остановит войну на два месяца, он, скорее всего, уже и после истечения этого срока не возобновит её в том же духе, как вёл до сих пор. Перемирие также откроет дорогу дальнейшим дипломатическим процессам, что может привести к урегулированию разворачивающегося на Ближнем Востоке более широкого конфликта.

Накануне агентство Reuters тоже написало, что Израиль и ХАМАС "добились прогресса" в соглашении о прекращении огня в Газе.