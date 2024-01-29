Премьер Израиля считает, что Европа и Америка станут следующими целями в случае победы ХАМАС
Если ХАМАС победит, Европа и Америка "будут следующими".
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Talk TV.
"Если варварство победит здесь, то Европа и Америка будут следующими. Мы должны победить в Газе и добиться тотальной победы. ХАМАС нельзя оставлять", - сказал премьер Израиля.
Нетаньяху призывает Запад рассматривать войну Израиля с ХАМАС не как "мелкую стычку", а как "крупную конфронтацию" с участием "оси зла Ирана".
"Если международное сообщество не может выдержать накал общественного мнения, то нам придется делать это в одиночку. Мы сделаем то, что должны сделать", - сказал премьер Израиля.
Он считает, что демилитаризацией Газы в случае победы над ХАМАС должен заниматься только Израиль.
А Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) премьер обвинил в сотрудничестве с боевиками ХАМАС.
По его словам, в их школах "преподавались доктрины об уничтожении Израиля", а 13 сотрудников ООН участвовали прямым или косвенным образом во вторжении в Израиль 7 октября.
Ранее Международный суд ООН назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом и призвал его прекратить.
Между тем Израиль направил ХАМАС проект договора об освобождении заложников. Условия предполагают двухмесячное перемирие с поэтапным освобождением оставшихся израильских заложников, начиная с женщин и детей с американским и израильским гражданством, в обмен на освобождение палестинских заключённых из тюрем Израиля.