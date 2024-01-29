Если ХАМАС победит, Европа и Америка "будут следующими".

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Talk TV.

"Если варварство победит здесь, то Европа и Америка будут следующими. Мы должны победить в Газе и добиться тотальной победы. ХАМАС нельзя оставлять", - сказал премьер Израиля.

Нетаньяху призывает Запад рассматривать войну Израиля с ХАМАС не как "мелкую стычку", а как "крупную конфронтацию" с участием "оси зла Ирана".

"Если международное сообщество не может выдержать накал общественного мнения, то нам придется делать это в одиночку. Мы сделаем то, что должны сделать", - сказал премьер Израиля.

Он считает, что демилитаризацией Газы в случае победы над ХАМАС должен заниматься только Израиль.

А Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) премьер обвинил в сотрудничестве с боевиками ХАМАС.

По его словам, в их школах "преподавались доктрины об уничтожении Израиля", а 13 сотрудников ООН участвовали прямым или косвенным образом во вторжении в Израиль 7 октября.

Ранее Международный суд ООН назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом и призвал его прекратить.

Между тем Израиль направил ХАМАС проект договора об освобождении заложников. Условия предполагают двухмесячное перемирие с поэтапным освобождением оставшихся израильских заложников, начиная с женщин и детей с американским и израильским гражданством, в обмен на освобождение палестинских заключённых из тюрем Израиля.