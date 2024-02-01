Лондон может признать палестинское государство сразу после объявления о прекращении огня, не дожидаясь официального окончания войны, которое может занять много лет.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью AP.

По его словам, эта перспектива "абсолютно жизненно важна для долгосрочного мира и безопасности в регионе". Кэмерон отметил, что первым шагом должна стать "пауза в боевых действиях" в Газе, которая в конечном итоге перерастет в "постоянное, устойчивое прекращение огня".

Министр добавил, что для того, чтобы его страна признала палестинское государство, лидерам движения ХАМАС необходимо будет покинуть Газу, "потому что не может быть решения о создании двух государств, когда Газа все еще контролируется людьми, ответственными за события 7 октября". имея в виду нападение ХАМАС на Израиль, которое спровоцировало войну в секторе Газа.

Напомним, в МИД Катара сообщили, что Израиль одобрил общие положения сделки с палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже. Кроме того, посредники между сторонами конфликта получили от руководства ХАМАС "первое положительное подтверждение" условий потенциального соглашения. Однако соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа еще не достигнуто. Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что ХАМАС получил последнее предложение о перемирии в "позитивной атмосфере", и "мы ждем их ответа".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что выступит против создания палестинского государства после войны.