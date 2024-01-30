Британия и ее союзники рассмотрят возможность признания палестинского государства.

Об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, передает Financial Times.

"На нас лежит ответственность, потому что мы должны начать определять, как будет выглядеть палестинское государство; что будет включать в себя; как будет работать. По мере того, как это произойдет, мы с союзниками будем рассматривать вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН. Это может быть одним из факторов, которые помогут сделать этот процесс необратимым", - заявил Кэмерон на приеме для арабских послов.

Он считает, что "самое главное - дать палестинскому народу политический горизонт".

Британия присоединяется к другим посредникам, которые стараются прекратить войну Израиля и ХАМАС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает создания государства Палестина.

Также мы сообщали, что Европарламент проголосовал за резолюцию, где предложил условия окончания войны на Ближнем Востоке. Среди условий прекращения войны - постоянное прекращение огня при условии освобождения всех похищенных заложников и роспуска ХАМАС.