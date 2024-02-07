Саудовская Аравия заявила, что дипломатических отношений с Израилем не будет, пока не будет создано независимое государство Палестина.

Об этом говорится в сообщении МИД арабской страны.

"Королевство высказало свою четкую позицию американской администрации, что не будет иметь дипломатических отношений с Израилем, пока не будет признано независимое Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении ведомства.

Также Саудовская Аравия требует вывода израильских войск из сектора Газа.

Ранее израильские СМИ сообщали, что США сейчас усиленно продвигают сделку по урегулированию палестинского вопроса. Цель - возобновить создание антииранской оси между Тель-Авивом и Эр-Риядом (что было прервано войной с ХАМАС).

При этом Израиль официально заявляет, что не будет выводить войска из сектора Газа и против создания независимой Палестины. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну против ХАМАС, пока не достигнет всех поставленных целей.