Антиизраильское радикальное палестинское движение ХАМАС дало "в целом положительный" ответ на новые предложения по прекращению огня и освобождению заложников.

Об этом сообщил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, передаёт арабский телеканал Al Jazeera.

Поступил ответ на предложение посредников, одобренное Израилем, о временном перемирии в секторе Газа и освобождении палестинских заключённых взамен на поэтапное освобождение израильских заложников.

"Мы получили ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения о перемирии, он включает в себя замечания, но в целом является положительным", - отметил Аль Тани.

"Реакция ХАМАС внушает оптимизм, но мы не будем сейчас вдаваться в подробности из-за деликатности ситуации", - отметил премьер.

Накануне Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну против ХАМАС, пока не достигнет всех поставленных целей.

"<...> Мы не выведем ЦАХАЛ из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего этого не произойдёт. Что произойдёт? Полная победа", - заявил Нетаньяху.

Мы также сообщали, что Израиль и Палестина сопротивляются поддерживаемой США сделке о прекращении огня в секторе Газа.