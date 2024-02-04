В Белом доме раскритиковали планы спикера Палаты представителей Майка Джонсона поставить на голосование помощь Израилю без Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Там призвали Палату представителей дождаться законопроекта, который должны скоро представить в Сенате (он будет включать договоренности по мигрантам, Украине и Израилю в одном пакете).

А попытку проголосовать за Израиль отдельно назвали "циничным политическим маневром".

"Мы решительно выступаем против этой уловки, которая ничего не делает для обеспечения безопасности границ, ничего не делает, чтобы помочь народу Украины защитить себя от агрессии Путина", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее спикер-республиканец Джонсон критиковал разрабатываемый в Сенате законопроект. Он говорил, что к его написанию не привлекают Палату представителей, поэтому шансы на утверждение документа ничтожно малы.

То есть, вероятно, голосуя за помощь Израилю отдельно, Джонсон пытается дополнительно торпедировать "пакетный" законопроект, который уже не раз критиковал (по крайней мере, именно так это расценивают у Байдена).

Напомним, Палата представителей Конгресса США собирается на следующей неделе проголосовать за выделение помощи Израилю на 17 миллиардов долларов.

Ранее Джонсон не исключил, что Конгресс разделит помощь Украине и усиление границы с Мексикой.