Байден заявил о чрезмерных военных действиях Израиля в секторе Газа
Президент США Джо Байден выступил с самой резкой на данный момент критикой Израиля за военные действия в секторе Газа.
Об этом сообщает издание "Голос Америки".
"Как вы знаете, я придерживаюсь мнения, что ответные действия в Газе, в секторе Газа, были чрезмерными", – сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Белом доме.
Президент США заявил, что "неустанно работает" над соглашением о временном прекращении огня в обмен на освобождение заложников и считает возможной "устойчивую паузу в боевых действиях". А также добивается увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу.
Накануне представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби выступил с "суровым предостережением" Израилю, призвав правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху воздержаться от переноса военной кампании в город Рафах на границе с Египтом, где укрылось более половины населения Газы.
По его словам, война в этом городе приведет к "катастрофе" для этих людей.
Напомним, на днях Нетаньяху отверг соглашение о прекращении огня, назвав выдвинутые ХАМАС условия "бредовыми". ХАМАС предлагал остановить боевые действия как минимум на четыре с половиной месяца.
Ранее сообщалось, что Белый дом испытывает недовольство Израилем и расходится с ним во взглядах на войну в секторе Газа.