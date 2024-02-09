Президент США Джо Байден выступил с самой резкой на данный момент критикой Израиля за военные действия в секторе Газа.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

"Как вы знаете, я придерживаюсь мнения, что ответные действия в Газе, в секторе Газа, были чрезмерными", – сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Белом доме.

Президент США заявил, что "неустанно работает" над соглашением о временном прекращении огня в обмен на освобождение заложников и считает возможной "устойчивую паузу в боевых действиях". А также добивается увеличения поставок гуманитарной помощи в Газу.

Накануне представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби выступил с "суровым предостережением" Израилю, призвав правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху воздержаться от переноса военной кампании в город Рафах на границе с Египтом, где укрылось более половины населения Газы.

По его словам, война в этом городе приведет к "катастрофе" для этих людей.

Напомним, на днях Нетаньяху отверг соглашение о прекращении огня, назвав выдвинутые ХАМАС условия "бредовыми". ХАМАС предлагал остановить боевые действия как минимум на четыре с половиной месяца.

Ранее сообщалось, что Белый дом испытывает недовольство Израилем и расходится с ним во взглядах на войну в секторе Газа.