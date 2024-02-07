Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС в рамках переговоров о перемирии как "бредовые", предупредив, что принятие таких условий приведёт к "новой резне".

Об этом сообщает издание The Financial Times.

Нетаньяху поклялся продолжать военное наступление Израиля в палестинском анклаве до "полной победы", заявив, что его страна достигнет её "в течение нескольких месяцев".

"Мы не согласимся на меньшее", - заявил премьер.



Также Нетаньяху сказал, что заявил прибывшему с визитом госсекретарю США Энтони Блинкену, что после уничтожения ХАМАС "мы сделаем так, чтобы Газа была демилитаризована навсегда".

Также Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ готовиться к боям в городе Рафах на границе Египта с сектором Газа.

В этом городе к настоящему времени сосредоточена бо́льшая часть беженцев, которые стекаются из других районов Газы, где идут бои. В Рафахе сейчас пребывает около 1,3 млн мирных жителей.

Напомним, после входа израильской армии в сектор Газа Египет закрыл границу и предупредил, что палестинцев к себе не пустит.

В виду риска огромных жертв среди мирного населения, западные страны призывали Израиль не начинать военную операцию в Рафахе. Но, судя по заявлению Нетаньяху, к этим предостережениям он не прислушался.

Ранее министр обороны Израиля заявил, что откажется от перемирия с ХАМАС в секторе Газа.

Как мы сообщали, в западных СМИ пишут, что Израиль и Палестина сопротивляются сделке о прекращении огня в секторе Газа.