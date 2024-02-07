Израиль откажется от соглашения о перемирии с ХАМАСом.

Об этом министр обороны Израиля Йоав Галант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, передают местные медиа.

"Ответ ХАМАСа (на предложение переговорщиков - Ред.) был сформулирован так, чтобы мы от него отказались. Скоро мы начнём действовать в новых местах в секторе", - заявил Галант.

Ранее представитель переговорной группы сообщил, что ХАМАС дал в целом положительный ответ на последние предложения по прекращению огня и освобождении заложников.

"Мы получили ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения о перемирии, он включает в себя замечания, но в целом является положительным", - прокомментировал переговоры глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Мы также сообщали, что Израиль одобрял положения сделки с ХАМАС, но соглашение о прекращении огня не было достигнуто.

"На встрече в Париже удалось свести все имеющиеся на столе предложения воедино. Эти предложения были одобрены израильской стороной, и сейчас у нас есть первое положительное подтверждение от ХАМАС, который также очертил рамки соглашения", - сказал представитель дипломатического ведомства Катара.