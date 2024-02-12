Президент США Джо Байден в недавних частных беседах называл премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху мудаком (asshole по-английски) и другими презрительными словами.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Как пишет сайт телеканала, глава Белого дома в последнее время разочарован тем, что ему не удается убедить Израиль изменить свою военную тактику в секторе Газа. Премьера Нетаньяху он считает главным препятствием.

"Он просто чувствует, что этого достаточно. Это должно прекратиться", - описывают в окружении Байдена его взгляд на войну.

Динамика отношений между двумя лидерами, которые знакомы уже несколько десятилетий, возможно, приближается к "переломному моменту" по мере того, как Израиль готовится штурмовать Рафах - город на юге сектора Газа, где укрываются более миллиона палестинских переселенцев.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Белый дом больше не рассматривает Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять, и близок к разрыву с ним.

Сегодня мы сообщали, что Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля.

Также мы анализировали, начнет ли Израиль военную операцию в Рафахе и какие последствия это может иметь.