Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю.

Это следует из трансляции заседания верхней палаты Конгресса, которую вел телеканал C-Span.

Документ поддержали более двух третей законодателей, что требовалось для перехода к следующему этапу рассмотрения.

Законопроект предусматривает выделение 61 млрд долларов для Украины, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и почти 5 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Когда состоится окончательное голосование по проекту, пока неизвестно. Кроме того, даже если сенаторы поддержат документ, его будет рассматривать Палата представителей.

Напомним, 8 февраля Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой.

Ранее республиканцы в Палате представителей уже заявляли, что не будут рассматривать помощь Украине без решения вопроса по границе. Западные СМИ писали, что по меньшей мере 19 сенаторов-республиканцев заявили, что будут голосовать против законопроекта, "что означает его провал с первого раза".