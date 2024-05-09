Президент США Джо Байден предупредил Израиль, что Штаты прекратят поставки некоторых видов вооружений, если Тель-Авив начнет крупную наземную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

"Если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось, чтобы разобраться с Рафахом", – сказал Байден в интервью CNN.

"Мы не собираемся поставлять оружие и артиллерийские снаряды", – добавил он.

В ответ высокопоставленный израильский чиновник заявил, что Израиль в состоянии захватить Рафах даже без помощи боеприпасами со стороны США, если Байден действительно откажется их поставлять Израилю.

"У нас достаточно средств, чтобы войти в Рафах и занять его без американской помощи. Рафах будет захвачен в любом случае", – цитирует слова, сказанные одним из израильских чиновников, журналист Амит Сигал.

Однако, по словам чиновника, главная и очень большая проблема для Израиля в позиции Байдена в другом - ЦАХАЛ в таком случае не хватит оружия в случае, если начнётся большая война с "Хезболлой" на границе с Ливаном.

"Главной проблемой является послание, которое Байден посылает "Хезболле" и Ирану, о том, что Израиль, очевидно, окажется безоружным к конфронтации на севере. Байден совершает серьезную ошибку, как моральную, так и политическую", - считает израильский чиновник.

Министр иностранных дел Исраэль Кац, комментируя угрозу Джо Байдена отказать Израилю в поставке вооружения, заявил: "Израиль будет продолжать бороться с ХАМАС, пока ХАМАС не будет уничтожен. Нет более справедливой войны, чем эта".

Напомним, вчера глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что поставки оружия Израилю уже поставлены на паузу.

Ранее Байден предупреждал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что военная операция в Рафахе станет ошибкой.