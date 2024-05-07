Сегодня Израиль захватил КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта. В Сети появились видео, как израильские танки заезжают на пограничный пункт. На другом видео, снятом с египетской стороны, слышны звуки боя.

КПП не контролировался Израилем с 2005 года и был единственным сухопутным пунктом, через который палестинцы Газы были связаны с внешним миром, минуя Израиль.

Также ночью появилось много видео взрывов в городе Рафахе, который Израиль начал обстреливать со вчерашнего дня.

США и Запад выступали против операции Израиля в Рафахе.

Напомним, военный кабмин Израиля единогласно принял решение продолжить операцию в Рафахе с целью оказания давления на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ранее стало известно, что ХАМАС проинформировал катарских и египетских посредников о своем согласии с их предложением о перемирии в Газе.

ХАМАС официально подтвердил свое согласие и заявил, что "мяч сейчас на стороне Израиля".

В тоже время Израиль начал наносить авиационные удары по Рафаху в секторе Газа. Появились первые погибшие. Репортёры передают, что после начала обстрелов города погибли 26 человек, среди которых 11 детей и восемь женщин.