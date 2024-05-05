Пропалестинских протестующих в США поддерживают крупнейшие спонсоры Джо Байдена.

Об этом пишет американская газета Politico.

Издание выяснило, что антиизраильские протесты проводят организации, которые получали крупные гранты от фондов Джорджа Сороса, Билла Гейтса, Дэвида Рокфеллера и семейства Притцкер. В частности, речь об организациях "Еврейский голос за мир" и IfNotNow, которые имеют антисионисткую направленность. Их поддерживал фонд Tides Сороса, а также фонд Билла и Мелинды Гейтс.

"Tides за последние пять лет выделил почти 500 000 долларов организации "Еврейский голос за мир", которая открыто называет себя антисионистской", - пишет издание.

Еще одним известным донором-демократом, чья благотворительная деятельность помогла финансировать протестное движение, является Дэвид Рокфеллер-младший. В 2022 году его фонд передал Tides Foundation, финансирующему пропалестинские акции, 300 000 долларов.

Несколько других антиизраильских групп поддерживаются фондом, финансируемым Сьюзен и Ником Прицкерами, наследниками гостиничной империи Hyatt (в эту семью входит и чиновница Пенни Прицкер, курирующая помощь США Украине).

Газета напоминает, что участники пропалестинских протестов обвиняли Байдена в "геноциде" за военную поддержку Израиля.

Напомним, осенью члены "Еврейского голоса за мир" ворвались в здание Капитолия США. Они требовали немедленного прекратить огонь в секторе Газа и передачу помощи властям Израиля.

А сейчас в США вспыхнули студенческие протесты в поддержку палестинцев.