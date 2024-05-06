Из-за удара по КПП сорвались переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

ЦАХАЛ заявил, что в воскресенье из-за минометного обстрела района КПП "Керем-Шалом" на границе Израиля и юга сектора Газа, погибли трое израильских военных.

В то же время представитель ХАМАС сегодня заявил, что переговоры могут сорваться из-за призывов Израиля эвакуировать население из восточной части Рафаха - в преддверии наземного наступления.

"Решение Израиля начать эвакуацию населения остановит переговоры по соглашению, которые продвигались хорошо, и мы были близки к соглашению", — заявили в ХАМАС изданию Walla.

Напомним, Израиль настаивает на выдаче всех заложников в обмен на временное прекращение огня, после которого ЦАХАЛ намерен провести операцию в Рафахе. ХАМАС же требует постоянного перемирия и вывода израильских войск из сектора Газа.

Ранее армия Израиля призвала жителей восточных районов Рафаха к эвакуации перед началом наступления.

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