Администрация президента США Джо Байдена на прошлой неделе приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

По данным новостного ресурса, приостановка произошла впервые с 7 октября 2023 года. Инцидент уже вызвал серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

"В феврале администрация попросила Израиль предоставить гарантии того, что израильские силы обороны в секторе Газа используют оружие американского производства в соответствии с международным правом. В марте Израиль предоставил подписанное гарантийное письмо", - также сообщает издание.

Напомним, агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Израиль проинформировал администрацию президента США Джо Байдена о наличии плана эвакуации населения города Рафах в секторе Газа перед началом наземной операции. Однако американские власти по-прежнему убеждены, что операция приведет к гибели множества мирных жителей.

Ранее западные СМИ писали, что администрация президента США Джо Байдена прямо требует от Израиля не проводить военную операцию в Рафахе.

Однако на днях премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив проведёт военную операцию в приграничном с Египтом городе Рафахе, несмотря на давление стран Запада, которые выступают против боевых действий, угрожающих большому числу мирных палестинцев.