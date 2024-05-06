Армия Израиля призвала жителей восточных районов Рафаха к эвакуации перед началом наступления
Армия обороны Израиля призвала жителей Рафаха покинуть восточные кварталы города в преддверии наступления.
Об этом сообщает газета Times of Israel.
Мирных жителей призывают перебраться в "расширенную гуманитарную зону" в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.
В восточном Рафахе разбрасывают листовки, людям отправляют текстовые сообщения и звонят по телефону, распространяя инструкции, куда и как уехать.
"Этот вопрос будет решаться постепенно, в соответствии с текущей оценкой ситуации. ЦАХАЛ будет продолжать преследовать ХАМАС повсюду в секторе Газа, пока все заложники, которых они держат в плену, не вернутся домой", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Свидетели говорят, что некоторые семьи уже начинают покидать районы к востоку от Рафаха.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил главе Пентагона Ллойду Остину, что у Израиля нет другого выбора, кроме как начать наступление в Рафахе, потому что ХАМАС ведет оттуда обстрелы.
Напомним, что накануне США, которые призывают Израиль не проводить операцию в Рафахе, прекратили поставку снарядов Тель-Авиву.
Ранее Израиль проинформировал администрацию президента США Джо Байдена о наличии плана эвакуации населения города Рафах в секторе Газа перед началом наземной операции. Однако американские власти по-прежнему убеждены, что операция приведет к гибели множества мирных жителей.