Армия обороны Израиля призвала жителей Рафаха покинуть восточные кварталы города в преддверии наступления.

Об этом сообщает газета Times of Israel.

Мирных жителей призывают перебраться в "расширенную гуманитарную зону" в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис.

В восточном Рафахе разбрасывают листовки, людям отправляют текстовые сообщения и звонят по телефону, распространяя инструкции, куда и как уехать.

"Этот вопрос будет решаться постепенно, в соответствии с текущей оценкой ситуации. ЦАХАЛ будет продолжать преследовать ХАМАС повсюду в секторе Газа, пока все заложники, которых они держат в плену, не вернутся домой", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Свидетели говорят, что некоторые семьи уже начинают покидать районы к востоку от Рафаха.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил главе Пентагона Ллойду Остину, что у Израиля нет другого выбора, кроме как начать наступление в Рафахе, потому что ХАМАС ведет оттуда обстрелы.

Напомним, что накануне США, которые призывают Израиль не проводить операцию в Рафахе, прекратили поставку снарядов Тель-Авиву.

Ранее Израиль проинформировал администрацию президента США Джо Байдена о наличии плана эвакуации населения города Рафах в секторе Газа перед началом наземной операции. Однако американские власти по-прежнему убеждены, что операция приведет к гибели множества мирных жителей.