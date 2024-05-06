Канцелярия премьера Нетаньяху сообщила, что военный кабмин Израиля единогласно принял решение продолжить операцию в Рафахе с целью оказания давления на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Тем временем Армия Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в восточной части Рафаха.

Ранее Al Jazeera сообщила, что ХАМАС согласился на условия прекращения огня в Газе, предложенного Катаром.

Это предложение предусматривает перемирие, вывод израильских сил из анклава и полное снятие блокады, передает телеканал.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что Израиль считает предложение ХАМАС по Газе недостаточным, но все же отправит свою делегацию на переговоры в Каир.

На видео - кадры, на которых израильские танки заходят в Рафах.

В свою очередь США считают, что не могут поддержать операцию в Рафахе в том виде, в котором она спланирована Израилем. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Там утверждают, что перемирие между ХАМАС и Израилем "абсолютно достижимо".

Ранее стало известно, что ХАМАС проинформировал катарских и египетских посредников о своем согласии с их предложением о перемирии в Газе.

ХАМАС официально подтвердил свое согласие и заявил, что "мяч сейчас на стороне Израиля".

Однако израильские издания сообщают со ссылкой на источники в правительстве, что соглашение, к которому готов ХАМАС, для Израиля неприемлемо.

В тоже время Израиль начал наносить авиационные удары по Рафаху в секторе Газа. Появились первые погибшие. Репортёры передают, что после начала обстрелов города погибли 26 человек, среди которых 11 детей и восемь женщин.