ХАМАС проинформировал катарских и египетских посредников о своем согласии с их предложением о перемирии в Газе.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный источник в движении.

Позже ХАМАС официально подтвердил свое согласие и заявил, что "мяч сейчас на стороне Израиля".

Однако израильские издания сообщают со ссылкой на источники в правительстве, что соглашение, к которому готов ХАМАС, для Израиля неприемлемо.

Ранее сообщалось, что Израиль начал наносить авиаудары по приграничному с Египтом Рафаху в секторе Газа. Об этом сообщили медиа Катара. Видео с поднимающимся дымом над городом публикуют местные жители.

Репортёры передают, что после начала обстрелов города погибли 26 человек, среди которых 11 детей и восемь женщин.

Также сообщается, что эти удары являются началом военной операции Израиля в Рафахе. Заявленная цель Тель-Авива – уничтожение четырёх батальонов палестинских боевиков, ликвидация лидеров ХАМАС и попытка спасения израильских заложников.

Ранее президент США Джо Байден назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к войне в секторе Газа.