Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН и вдова сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа уже полномасштабный голод, который "движется на юг".

Об этом она сказала в записанном 3 мая интервью NBC News, которое вышло в эфир сегодня.

Маккейн сообщила, что ее утверждение основано на наблюдениях сотрудников ООН на севере анклава.

"Это ужас. На это так тяжело смотреть и так тяжело слышать. Я так надеюсь, что мы сможем добиться прекращения огня и начать кормить этих людей, особенно на севере, гораздо быстрее", - сказала Маккейн.

Официально голодом считается ситуация, когда по меньшей мере 20% домохозяйств в определенном районе страдают от крайней нехватки еды, по меньшей мере 30% детей страдают от острого недоедания, а двое из каждых 10 тысяч человек умирают в день из-за явного голода или болезней, связанных с ним.

Заявлению Маккейн предшествовали неоднократные предупреждения гуманитарных групп о том, что военная операция Израиля в секторе Газа поставила анклав на грань голода. СМИ писали, что израильское наступление разрушает способность жителей Газы выращивать собственные продукты питания. Израиль постоянно критикуют за ограничение помощи анклаву.

Между тем армия обороны Израиля закрыла контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", расположенный в одноименном кибуце в Южном округе Израиля на границе с Египтом и сектором Газа. Через него из Израиля в анклав поступала гуманитарная помощь.

В странах Запада действия Израиля в секторе Газа вызывают протесты, особенно среди студенческой молодежи.