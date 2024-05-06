Израиль начал наносить авиаудары по приграничному с Египтом Рафаху в секторе Газа.

Об этом сообщили медиа Катара. Видео с поднимающимся дымом над городом публикуют местные жители.

Репортёры передают, что после начала обстрелов города погибли 26 человек, среди которых 11 детей и восемь женщин.

Также сообщается, что эти удары являются началом военной операции Израиля в Рафахе. Заявленная цель Тель-Авива – уничтожение четырёх батальонов палестинских боевиков, ликвидация лидеров ХАМАС и попытка спасения израильских заложников.

Пока хотят выселить восточные районы города, где находятся около 100 тысяч человек. Затем поэтапно остальные районы. Всего в Рафахе на данный момент более миллиона человек.

Вскоре после начала бомбардировок министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что ЦАХАЛ проведёт военную операцию в Рафахе, передаёт газета Times of Israel.

"Отказ ХАМАС от любого плана, который позволил бы вернуть заложников, вынуждает нас начать операцию в Рафахе", – заявил Галлант.

Накануне армия Израиля призвала жителей Рафаха покинуть восточные кварталы города в преддверии наступления.

Мирных жителей призывают перебраться в "расширенную гуманитарную зону" в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис. В восточном Рафахе разбрасали листовки, людям отправляли текстовые сообщения и звонили по телефону, сообщая инструкции, куда и как уехать.

Ранее в AP писали, что Тель-Авив сообщил Белому дому о плане эвакуации жителей Рафаха перед началом наземной операции.