Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках боеприпасов Израилю.

Об этом министр обороны США сообщил на слушаниях в Сенате, передает Reuters.

"Мы ясно дали понять с самого начала, что Израилю не следует начинать крупную атаку на Рафах, не учитывая и не защищая мирных жителей, находящихся в этом боевом пространстве. И снова, когда мы оценили ситуацию, мы приостановили одну партию боеприпасов большой грузоподъемности", - заявил глава Пентагона.

"Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу", - добавил Остин.

Военные Израиля также подтверждают задержку поставок.

Главный военный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что этот вопрос решается "за закрытыми дверями", передает газета The Times of Israel.

"Мы несем ответственность за интересы безопасности Израиля и уделяем внимание интересам США на арене", - ответил Хагари на вопрос о задержке поставок тяжелых бомб.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что задержала крупную партию 2000 и 500-фунтовых бомб, которые, как она опасалась, Израиль может использовать в Рафахе.

В свою очередь Госдепартамент США сообщил, что собирается на днях представить Конгрессу отчет, законно ли ЦАХАЛ использует американское оружие в секторе Газа.

Ранее Байден предупреждал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что военная операция в Рафахе станет ошибкой.

Между тем Израиль захватил КПП "Рафах", отделяющий сектор Газа от Египта. В сети появились видео, как израильские танки заезжают на пограничный пункт. Также появилось много видео взрывов в городе Рафахе, который Израиль начал обстреливать с 6 мая.