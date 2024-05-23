"Этот суд только для Африки и Путина". Прокурор МУС рассказал об угрозах со стороны политиков
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил об угрозах, поступающих ему от политиков разных стран. По его словам, они уверены, что правосудие должно быть избирательным, а не одинаковым для всех.
Свои мысли он высказал в интервью CNN.
"Конечно, эта ситуация, к сожалению, отражает разлом международной политики и стратегических интересов. И, конечно, некоторые избранные лидеры говорили со мной очень... ну, вы знаете, очень прямо. "Этот суд создан для Африки и для таких головорезов, как Путин", — так сказал мне один высокопоставленный лидер. Мы так не считаем", - заявил Хан.
Он добавил, что МУС "не переубедить ни угрозами, ни какими-либо другими действиями".
В материале CNN сообщается, что премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта обвиняют в "истреблении населения и голоде как методах ведения войны, в том числе через отказ в поставках гуманитарной помощи, преднамеренное нападение на гражданское население в конфликте".
"Тот факт, что бойцам ХАМАС нужна вода, не оправдывает отказ в воде всему гражданскому населению Газы", — считает Хан.
По его словам, "никто не должен стоять выше закона".
Напомним, 20 мая главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху, а также Галанта и трех лидеров ХАМАС.
В ответ Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд в Гааге в антисемитизме. Нетаньяху сказал, что он "с отвращением" отверг заявление Хана и что это пример "нового антисемитизма", который переместился из университетских кампусов, где бушевали протесты в поддержку Палестины, в Гаагу.
А в Конгрессе США угрожают МУС санкциями, если ордер будет выдан.