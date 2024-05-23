Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил об угрозах, поступающих ему от политиков разных стран. По его словам, они уверены, что правосудие должно быть избирательным, а не одинаковым для всех.

Свои мысли он высказал в интервью CNN.

"Конечно, эта ситуация, к сожалению, отражает разлом международной политики и стратегических интересов. И, конечно, некоторые избранные лидеры говорили со мной очень... ну, вы знаете, очень прямо. "Этот суд создан для Африки и для таких головорезов, как Путин", — так сказал мне один высокопоставленный лидер. Мы так не считаем", - заявил Хан.

Он добавил, что МУС "не переубедить ни угрозами, ни какими-либо другими действиями".

В материале CNN сообщается, что премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта обвиняют в "истреблении населения и голоде как методах ведения войны, в том числе через отказ в поставках гуманитарной помощи, преднамеренное нападение на гражданское население в конфликте".

"Тот факт, что бойцам ХАМАС нужна вода, не оправдывает отказ в воде всему гражданскому населению Газы", ​​— считает Хан.

По его словам, "никто не должен стоять выше закона".

Напомним, 20 мая главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху, а также Галанта и трех лидеров ХАМАС.

В ответ Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд в Гааге в антисемитизме. Нетаньяху сказал, что он "с отвращением" отверг заявление Хана и что это пример "нового антисемитизма", который переместился из университетских кампусов, где бушевали протесты в поддержку Палестины, в Гаагу.

А в Конгрессе США угрожают МУС санкциями, если ордер будет выдан.