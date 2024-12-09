После свержения в Сирии режима Башара Асада в Германии приостановили рассмотрение заявок от сирийцев на предоставление статуса беженца.

Об этом сообщает Der Spiegel.

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев журналистам издания заявили, что не рассматривают заявления от сирийцев "до дальнейшего уведомления", потому что принятые сейчас решения могут иметь слабое юридическое обоснование.

Немецкие миграционные чиновники считают, что ситуация в Сирии сейчас слишком запутанная и предсказать политическое будущее страны сложно. В результате в ведомстве пока останутся необработанными около 47 тысяч заявок.

При этом вчера по всей Германии тысячи сирийских мигрантов вышли на улицы, чтобы отпраздновать свержение режима Асада. По данным СМИ, число участников акций в Эссене составило 11 000 человек, в Мюнхене - 6000, в Берлине - 5000, в Майнце - 3000. Кроме того, сирийцы устроили стихийные шествия в Гамбурге, Нюрнберге, Хамме, Вуппертале, Дюссельдорфе и Дортмунде.

Еще до бегства Асада из страны сообщалось, что Европа ожидает 1,5 миллиона беженцев из Сирии в случае падения его власти.

Между тем в Сирии расширяется зона боев между протурецкими силами и курдами.