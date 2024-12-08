Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск еще вчера вечером и вылетел на российскую базу в Сирии.

Об этом пишет израильский журналист Барак Равид со ссылкой на чиновников своей страны.

"Израильский чиновник сказал мне: Асад покинул Дамаск около полуночи вчера вечером и вылетел на российскую базу в Сирии с намерением продолжить путь оттуда в Москву. У нас нет четких сведений, покинул ли он Сирию", - написал корреспондент.

Существует "очень высокая вероятность" того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Сирии.

"Два сирийских источника сообщили, что существует очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, так как, согласно данным с веб-сайта Flightradar, было загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с карты", - говорится в статье.

"Он исчез с радара, возможно, транспондер был выключен, но я считаю, что большая вероятность того, что самолет был сбит", - сказал один сирийский источник, не уточняя подробностей.

В сети появилось видео сирийских повстанцев, которые вошли в президентский дворец Асада.

Напомним, сирийские повстанцы вошли в столицу Сирии - Дамаск.

Сирийское государственное телевидение транслировало видеозаявление группы мужчин, в котором говорится, что президент Башар Асад свергнут, а все заключенные в тюрьмах освобождены.

Накануне вечером силы оппозиции заняли центральный город Хомс, третий по величине в Сирии, после того как правительственные войска оставили его.