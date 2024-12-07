Власти США допускают, что власть Башара Асада в Сирии может пасть в течение нескольких дней, однако не считают такой вариант предрешенным.

Об этом сообщили телеканалу CNN источники в администрации президента США Джо Байдена.

"Чиновники предупредили, что мнения расходятся, и падение режима не является предрешенным", - говорится в статье.

Но "это все более вероятный сценарий", заявил один из высокопоставленных американских чиновников.

"Вероятно, к следующим выходным режим Асада потеряет всякое подобие власти", - сказал один из них.

Напомним, как сообщило агентство Reuters, ситуация в Сирии продолжает стремительно ухудшаться для власти президента Башара Асада – вооружённые отряды оппозиции вошли в ключевой город Хомс с северной и восточной стороны. Также ситуацию в Сирии сегодня прокомментировал новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию.

Ранее в Reuters писали, что сирийские повстанцы приблизились к Хомсу, захватив на своём пути четвёртый город.

Накануне ряд израильских и западных источников сообщал, что президент Башар Асад покинул Сирию. Но сегодня это опровергла американская газета The Wall Street Journal, которая написала, что Асад не выезжал за рубеж.

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