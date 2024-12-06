Ситуация в Сирии развивается по наихудшему для президента Асада сценарию. После падения фактически без боя второго по величине города страны Алеппо, почти без боя был сдан и крупный город Хама, который находится южнее - на пути к Дамаску.



И если сдачу Алеппо еще можно было списать на "фактор внезапности" (хотя и он, конечно, не объясняет, почему правительственные силы не смогли дать бой за важнейший город), то взятие противниками Асада Хамы уже на данный фактор точно не спишешь. Это свидетельствует об огромных проблемах с боеспособностью сирийской армии и ставит вопрос о том, может ли она вообще организовать сопротивление. Либо, как и в Афганистане во время вывода американских войск, дело идет к быстрому падению власти.



От Хама вооруженные отряды противников Асада уже идут на Хомс. По сообщениям СМИ, они уже находятся в нескольких километрах от города и приближаются к его северным окраинам. Хомс – стратегически важный город, который соединяет Дамаск с побережьем, где находятся российские военные базы, а также живут сирийские шииты – алавиты, на которых опирается власть Асада (он сам алавит). Взятие этого города поставит сирийскую власть на грань катастрофы.





В конце прошлой недели, после падения Алеппо мы уже писали, что у Асада есть шансы избежать афганского сценария, если он сможет заручиться поддержкой курдов (которым не нравятся ни исламисты, составляющие сейчас основу сил оппозиции, ни тем более стоящие за ними турки) и получит военную поддержку Ирана, а также союзных ему шиитских группировок вроде "Хезболлы". Иран, к слову, уже заявил, что готов отправить армию для помощи сирийским властям.





Однако, чтобы воспользоваться этим предложением, Асаду нужно избежать быстрого краха и остановить продвижение своих противников. Потому иначе Ирану некому уже будет помогать (для развертывания и отправки иранских сил потребуются недели времени), да и курды явно не станут вписываться за проигравших.



И пока далеко не факт, что армия Асада в состоянии организовать сопротивление. А, в случае падения Хомса, крах его власти может принять обвальный характер, который все наблюдали в Афганистане в 2021 году.



Ходят разговоры, что Иран и Россия договорятся с Турцией о запуске в Сирии "политического процесса" под контролем всех сторон с созданием нового правительства с участием как нынешней оппозиции, так и представителей Асада. Однако для того, чтобы этот план хотя бы теоретически мог быть реализован, опять же требуется, чтобы сирийская армия остановила наступление оппозиции. Потому что если власть Асада будет на грани падения, то с ним, естественно, никто ни о чем договариваться не будет.



Поэтому ближайшие дни станут в этом плане решающими. И очень многое будет зависеть от того, сможет ли оппозиция быстро взять Хомс.



При этом, безусловно, для Ирана вопрос сохранения Асада у власти крайне важный. Так как Сирия обеспечивает прямую связь Тегерана с "Хезболлой".



Для России сохранение присутствия в Сирии также важно, так как оно усиливает влияние Москвы на процессы на Ближнем Востоке, где формируется цена на главный экспортный товар РФ – нефть.



Поэтому наверняка Иран и Москва готовы оказать Асаду масштабную поддержку.



Но тут, повторимся, вопрос упирается во временные рамки – сможет ли сирийская армия избежать полного краха и организовать хоть какое-то сопротивление, чтобы дать союзникам время перебросить силы на помощь.

Что касается оппозиции, то у нее и у сил, которые за ней стоят, естественно, другие планы. А именно – быстро свергнуть Асада, чтобы поставить его союзников перед фактом и затем диктовать условия по формированию новой власти в Сирии. Чаще всего заявляется, что за ведущей наступление оппозицией стоит Турция, которая, в случае быстрого краха режима Асада, фактически получит контроль над страной. К слову, крайняя опасность такого варианта для курдов и делает их потенциальными союзниками любых сил, готовых противостоять протурецкой оппозиции.



Однако есть и другие бенефициары нынешнего наступления оппозиционеров. Это, в первую очередь, Израиль и Запад. Для Израиля последний год был полосой неудач – он не смог разбить ни "Хезболлу", ни даже ХАМАС в секторе Газа. Его международный имидж стремится к нулю, венцом чего стал ордер МУС на арест Нетаньяху.



Успехи оппозиции в Сирии, если они приведут к падению власти Асада, создадут как минимум большие проблемы и для Ирана, и для "Хезболлы".



В этом же есть и интерес у Запада.



Правда, судя по комментариям в СМИ, и Израиль, и Запад очень настороженно относятся к тому, что реальным вождем и главной ударной силой оппозиции становится объявленная в США и в России террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Аль-Каида" в Сирии) и ее амбициозный лидер Абу Мухаммад аль-Джулани. Правда, в последнее время аль-Джулани старается производить впечатление "респектабельного политика" и рассуждать, что его цель – "создание новой демократической Сирии". Но доверия к его словам, учитывая прошлое лидера "Хайят Тахрир аш-Шам", немного. И данный момент вносит дополнительную неопределенность в ситуацию при поисках ответа на вопрос, "что будет с Сирией после Асада".



Какое влияние события в Сирии окажут на войну в Украине? Так как Россия вряд ли будет направлять на Ближний Восток при любых раскладах крупные сухопутные силы (и до вторжения в Украине они там были в ограниченном объеме, а основную поддержку Асаду на земле оказывали проиранские формирования), то сильного влияния на ход боевых действий на фронте сирийские события не окажут.



Другой вопрос, что эти события будут украинскими властями и "партией войны" на Западе трактоваться (и уже трактуются) как слабость России, которая не может защитить своего важного союзника. А потому "не нужно ни о чем с Москвой договариваться, идти ей на уступки, а нужно продолжать войну с ней, усиливая помощь Украине". В рамках этой линии также распространяется информация о том, что в подготовке оппозиции к наступлению участвовали украинские военные (Киев официально это не подтверждал).



Впрочем, на принятие решений Трампом по Украине (а именно они и окажут основное влияние на дальнейшее развития ситуации) события в Сирии вряд ли будут оказывать роль большую, чем, например, положение на поле боя, которое пока складывается не в пользу ВСУ.



Что касается позиции России, то влияние на нее событий в Сирии в контексте возможных решений по войне в Украине (или по ее завершению) может быть двояким. С одной стороны, они уже используется "партией войны" как аргумент для продолжения боевых действий до "полной капитуляции Киева" (мол, "не добили в свое время басмачей в Идлибе, заморозили и подвесили ситуацию и теперь пожинаем плоды – они собрались с силами и пошли в атаку при поддержке Турции, Украины и Запада"). С другой стороны, эта же ситуация показывает, что концентрация сил РФ на затянувшейся "СВО" отвлекает внимание и ресурсы от других направлений, интерес по которым для Москвы даже более очевиден, чем по войне в Украине – Ближний Восток (влияние на цену на нефть), Африка (контроль за стратегически важными запасами полезных ископаемых) и другие.