Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила о необходимость координации с соседними государствами из-за возможного увеличения потока беженцев из охваченных войной и политической нестабильностью стран.

Об этом чиновница сказала в интервью телеканалу Welt TV, добавив, что имеет в виду Украину и Сирию.



"Нам нужна другая система распределения украинских беженцев. Мы также будем обсуждать с Турцией вопрос о ситуации в Сирии. Я считаю, что все эти меры важны и правильны, в том числе для ограничения нерегулируемой миграции", - сказала министр.

Как именно нужно поменять систему, она не уточнила.



Согласно данным Федерального управления по делам миграции и беженцев, больше всего заявлений на получение убежища в ФРГ подают сирийцы. С января по октябрь 2024 года от них поступило почти 69 тысяч прошений об убежище. В конце августа 2024 года в ФРГ проживали около 1,24 миллиона украинцев. До начала войны в феврале 2022 года их число составляло менее 150 тысяч. В отличие от беженцев из других стран, украинцам для пребывания в Германии не нужно подавать заявления на убежище.

Вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал украинцев в Германии искать работу или возвращаться домой.

А бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что в Германии слишком много украинцев, и это неправильно.

"Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться", - отметил он.