В Германии растёт число украинцев, которые уже нашли работу. Около 75 тысяч украинских беженцев трудоустроились за минувший год.

Об этом сообщили в Федеральном агентстве труда.

Позапрошлым летом работали 197 660 украинцев, а нынешним летом - уже 272 400.

"Сегодня вероятность того, что украинцы найдут работу, значительно выше, чем до запуска программы ускорения трудоустройства", - заявил глава агентства в интервью RND.

Напомним, Германия остается лидером по числу размещенных беженцев из Украины - более 1,1 млн человек. Опросы показали, что большинство украинских беженцев в Германии передумали возвращаться на родину и решили обустраиваться в ФРГ.

Ранее газета Bild писала, что в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев. По данным Счетной палаты ФРГ, выяснилось, что в этом году 40% украинцев после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости. Но работать по ним пошли менее одного процента людей.

Где работают украинские беженцы в Европе, мы рассказывали в отдельном материале.