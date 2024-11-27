"Мы остаемся и обустраиваемся". Большинство украинских беженцев в Германии передумали возвращаться домой
Большинство украинских беженцев в Германии передумали возвращаться на родину и решили обустраиваться в ФРГ.
Об этом заявил президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт агентству dpa.
Он рассказал, что в центре экстренной помощи в Берлине, где живут тысячи украинских беженцев, регулярно проводятся опросы.
"Полтора года назад большинство говорили, что хотят вернуться в Украину. Сейчас большинство - 65% - говорят: "Мы остаемся здесь. Мы обустраиваемся", - рассказал Зайберт.
Германия остаётся лидером по числу размещённых беженцев из Украины - более 1,1 млн человек.
Ранее газета Bild писала, что в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцев. По данным Счётной палаты ФРГ выяснилось, что в этом году 40% украинцев после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости. Но работать по ним пошли менее одного процента людей.
Также мы рассказывали в отдельном материале, где работают украинские беженцы в Европе.
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