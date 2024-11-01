"Турбо-программа" по трудоустройству граждан Украины в Германии провалилась.

Об этом пишет газета Bild.

По данным Счётной палаты ФРГ выяснилось, что в этом году 40% украинцев после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости. Но работать по ним пошли менее одного процента людей.

В прошлом году из получивших вакансии "ни один так и не вышел на работу".

Причину издание видит в том, что "центры занятости без какой-либо проверки соглашаются с теми, кто отказывается от вакансий, называя их неприемлемыми для себя".

Сейчас соцпособия в Германии получают примерно 720 000 украинцев, в том числе около полумиллиона трудоспособных. Ежемесячные затраты на них составляют около 539 млн евро.

Оппозиционная ХДС обвиняет правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что "спустя два с лишним года после начала войны менее трети украинцев работают в Германии".

Ранее газета Bild со ссылкой на исследование Федерального института демографических исследований в Висбадене сообщала, что украинцы в Германии всё активнее устраиваются на работу. Исследование показало, что доля занятых среди украинских беженцев выросла почти вдвое: с 16% летом 2022 года до 30% прошлой весной. Ещё 30% опрошенных участников исследования заявили, что активно ищут работу.

Напомним, вчера Зеленский заявлял, что страны ЕС планируют прекратить социальные выплаты не работающим украинцам. В самом Евросоюзе этого не подтверждали.