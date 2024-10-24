Украинцы в Германии всё активнее устраиваются на работу.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на исследование Федерального института демографических исследований в Висбадене.

Исследование показывает, что доля занятых среди украинских беженцев выросла почти вдвое: с 16% летом 2022 года до 30% прошлой весной. Ещё 30% опрошенных участников исследования заявили, что активно ищут работу.

Среди проблем в отношении трудоустройства украинцы называют необходимость получить квалификацию, незнание языка или посещение языковых курсов, а многие женщины вынуждены ухаживать за маленькими детьми.

У мужчин же не наблюдается значительной корреляции между занятостью и семейным положением.

Уровень занятости матерей с маленькими детьми составляет 22%, матерей с детьми школьного возраста — 32%. Показатель занятости отцов несовершеннолетних детей на момент проведения опроса составлял около 41%.

Напомним, с 1 января в Германии ужесточат правила получения пособий для беженцев, а министр финансов страны вообще заявил о намерениях лишить украинских беженцев гражданского пособия и в целом переориентировать социальные льготы.

Ранее мы писали, что согласно статистике, половина проституток в борделях Берлина являются гражданками Украины.