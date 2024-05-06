В Германии сейчас проживают 1,1 миллиона украинских военных беженцев. Но работает только каждый пятый. Остальные живут за счет пособий.

Такую статистику приводит немецкое издание Bild.

При этом, как пишет газета, практически во всех отраслях промышленности Германии наблюдается нехватка кадров. 716 тысяч украинских беженцев - трудоспособного возраста, то есть старше 15 и младше 65 лет. Только 21%, то есть 113 000 украинцев, имеют работу, облагаемую налогами, а еще 36 000 подрабатывают.

Газета пообщалась с некоторыми беженцами и поинтересовалась у них, почему они не работают.

Маргарита (27 лет), приехавшая в ФРГ с сыном (сейчас ему 7 лет): "Пособия, которые мы получаем от службы социального обеспечения, очень хорошие, и мы чувствуем себя комфортно в Германии. В какой-то момент я тоже хотела бы поискать работу".

Анастасия (31 год), имеет годовалого сына: "Скоро я найду для него место в детском саду, тогда смогу пойти в языковую школу. А потом я хотела бы снова кондитером. Мой муж остался в Украине — он там работает и присылает мне деньги, как только может".

Юрий (40 лет) из Полтавы: "Немецкий центр занятости предлагает мне только простую работу с низкой оплатой. Скажу честно: оно того не стоит! У меня нет для этого мотивации. Потому что, если бы я работал в Amazon или других компаниях за 8 или 9 евро в час, мне пришлось бы самому платить за аренду, электричество и воду. Тогда останется слишком мало по сравнению с 563 евро пособия, которое я получаю без каких-либо вычетов".

Виталий (42 года) из Херсона: "Я понимаю, что мнение в политике и обществе в Германии изменилось и мне пора идти работать. Но для этого мне нужно сначала по-настоящему выучить немецкий. Совмещать языковые курсы и работу сложно".

Вероника (41 год) из Черновцов, живущая с детьми 9 и 13 лет: "Ищу работу продавщицей, желательно в супермаркете или продуктовом магазине, как в Украине. Из-за детей я могу работать только неполный рабочий день".

Бухгалтер Светлана (50 лет) и экономист-финансист Сергей (53 года): "Мы хотели бы работать по своим профессиям, но для этого мы должны в совершенстве говорить по-немецки. Нужен еще один языковой курс для этого".

Елена (43 года), воспитатель детского сада с 14-летним стажем: "Хотела бы работать тоже воспитателем в Ганновере. Мне предстоит пройти еще один двухлетний курс обучения".

В конце минувшего года "Страна" тоже рассказывала, как и кем украинские беженцы трудоустраиваются в Германии.

А недавно мы приводили статистику НБУ, по которой выехавшие за границу украинцы перечисляют всё меньше денег в Украину.