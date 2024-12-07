С 1 марта 2025 года Словакия намерена сократить поддержку, предоставляемую украинских беженцев.

Об этом сообщает местное издание Slovak Spectator.

Так, с будущей весны Украинцы смогут находиться в центрах предоставления убежища не более 60-ти дней вместо 120-ти, как это было ранее.

Аналогичным образом выплаты пособий на проживание будут ограничены первыми 60-ю днями, а не 120-ю днями, как это было с июля этого года.

Данные сокращения не распространяются на уязвимые социальные группы, включая людей старше 65-ти лет, детей до пяти лет и их единственных опекунов.

Ранее в Германии заявили о назревшей смене системы распределения беженцев из Украины.

"Я считаю, что все эти меры важны и правильны, в том числе для ограничения нерегулируемой миграции", – сказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Как мы сообщали, после возобновившихся ударов РФ по украинской энергетике этой зимой на Западе ждут до пяти миллионов новых беженцев.

"Принудительное прекращение огня создаст гигантскую Боснию на восточной границе Европы с миллионами разгневанных, травмированных людей, живущих в несостоявшемся, обанкротившемся государстве", – писала британская газета The Times.