Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все просьбы граждан присоединиться к ВСУ.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, с момента вступления в должность в июне Пеллегрини отклонил все четыре таких обращения.

Перед вторым туром выборов по всей Словакии появились рекламные щиты с портретом Пеллегрини и надписью: "Словакия не отправит в Украину ни одного солдата". Его предшественница Зузана Чапутова выдала несколько разрешений.

Служба в иностранной армии без согласия президента в Словакии запрещена.

Напомним, что партия президента Пеллегрини "Голос - социальная демократия" состоит в коалиции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Как мы писали, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Китай возложил на Запад ответственность за нынешнее вторжение России в Украину и взамен похвалил "миротворчество" Пекина.

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