Президент Словакии отклонил все запросы граждан своей страны, желающих присоединиться к ВСУ
Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все просьбы граждан присоединиться к ВСУ.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По информации издания, с момента вступления в должность в июне Пеллегрини отклонил все четыре таких обращения.
Перед вторым туром выборов по всей Словакии появились рекламные щиты с портретом Пеллегрини и надписью: "Словакия не отправит в Украину ни одного солдата". Его предшественница Зузана Чапутова выдала несколько разрешений.
Служба в иностранной армии без согласия президента в Словакии запрещена.
Напомним, что партия президента Пеллегрини "Голос - социальная демократия" состоит в коалиции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Как мы писали, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Китай возложил на Запад ответственность за нынешнее вторжение России в Украину и взамен похвалил "миротворчество" Пекина.
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