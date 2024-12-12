В четверг, 12 декабря, в Украине идет 1023-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11:06 Полпред Польши по восстановлению Украины считает, что боевые действия закончатся в первой половине следующего года, но со временем могут возобновиться.

"Сейчас кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", - заявил PAP Павел Коваль.

При этом он полагает, что война не закончится быстро, но "в лучшем случае будет прекращение огня" и конец горячей фазы конфликта. Ключевой вопрос, по его мнению, заключается в том, при каких условиях это произойдет, поскольку "размораживание" войны не будет проблемой для России.

10:39 "Украина готова говорить о чем угодно", - заявила Politico вице-премьер Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос о возможности принять западных миротворцев.

При этом она отметила, что цель Киева - вступление в НАТО. В этом контексте она критикует Германию, которая с 2008 года выступает против.

"Я не думаю, что есть какие-либо оправдания. Очень сложно работать со страной, где нет никаких оснований для этой негативной позиции", - заявила Стефанишина.

Также она говорит, что "трудно обсуждать членство в последние минуты администрации [Байдена]". А "лучший способ построить диалог - просто встретиться с президентом Трампом".

10:10 Украина хочет "как можно быстрее" вернуть всех своих граждан, уехавших в Германию, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Die Welt пишет, что премьер Украины "надеется", что все беженцы вернутся из ФРГ. Эту тему он обсуждал с Шольцем в Берлине.

"Все украинские беженцы приветствуются в Украине, во время или после этой войны, мы ждем этих людей. Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решения, как мы можем вернуть всех украинцев как можно быстрее", - сказал премьер.

Шмыгаль заявил, что правительство Украины "абсолютно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, которые бежали в первые дни войны или после нее".

09:50 Европа может отправить на линию разграничения в Украине около 40 тыс. своих миротворцев - пять бригад.

Об этом заявил Rzeczpospolita эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум, "работающий над проектом такой миссии".

По данным издания, именно эту тему сегодня в Варшаве будет обсуждать Макрон.

По мнению экс-заместителя генсека НАТО Камиллы Гранд, в такой миссии могли бы принять участие Польша, Франция, Великобритания, Германия после выборов (хотя оппозиционный кандидат в генсеки Мерц пока исключает такую ​​возможность), Нидерланды и страны Северо-Балтийской восьмёрки (Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония).

Напомним, в проектах урегулирования, которые предлагает команда Трампа, нормы об отправке западных войск в Украину не содержится.

Москва высказывалась против ввода западных миротворцев в Украину по итогам завершения войны.

09:29 Новые видео с ТЦК по Украине.

На первом видео - вчерашняя борьба в грязи с гражданским в Днепре с другого ракурса.

На втором - попытка военкома прервать съемку видео. Где снято, не уточняется.

"Потому что ты уже зае@ал", - аргументировал сотрудник ТЦК.

09:21 Новое Министерство нацединства в начале следующего года запустит программу по возвращению украинцев из-за границы. Завлекать будут работой в оборонной промышленности.

Об этом заявил советник президента Александр Камышин.

Запущен проект будет с Германии.

08:24 Палата представителей Конгресса вычеркнула ленд-лиз Украине из военного бюджета США на 2025 год.

Об этом сообщила посол Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, в сенатском законопроекте этот пункт был, но в итоге Палата представителей проголосовала за документ без него.

Теперь законопроект должен будет утвердить Сенат.

Закон о ленд-лизе для Украины президент США Джо Байден подписал ещё 9 мая 2022 года.

Предполагалось, что он будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в частности СССР - без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой платежа.

Технически закон давал Байдену право передавать Украине и другим странам оружие без традиционных для этого юридических и коммерческих процедур.

07:48 В Запорожье уже десять погибших после ракетного удара 10 декабря.

Спасательные работы продолжаются. Под завалами здания, вероятно, есть еще люди, сообщили в ГосЧС.

07:43 В Грозном дроны снова атаковали казармы чеченского спецназа, сообщил Кадыров.

Пострадали четверо бойцов, дрон сдетонировал в воздухе, повредил крышу и выбил окна. От обломков возник пожар, который потушили, добавил глава Чечни.

На видео из пабликов видна сильная вспышка при взрыве.