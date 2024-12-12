Избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что потери Украины и России в последний месяц были примерно равны.

"Недавно у меня была встреча с группой людей из правительства, куда они пришли и проинформировали меня о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц. Это ошеломляющие цифры, как русских, так и украинцев, и цифры примерно равны. Я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны. Количество убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет", - сказал Трамп в интервью журналу Time, который объявил его человеком года.

Ранее Трамп заявлял, что с начала войны Украина потеряла 400 тысяч солдат, а Россия - 600 тысяч. И Киев, и Москва затем эти цифры опровергли.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что с февраля 2022 года потери сторон после полномасштабного вторжения в Украину превысили миллион человек погибшими и ранеными.

"Еженедельно более десяти тысяч убитых и раненых со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года", - сказал он.

Потери России, по словам Рютте, достигли 700 тысяч человек.

"Они уже потеряли 700 тысяч человек убитыми и ранеными. Этот месяц рекордный по количеству российских потерь", - добавил генсек.