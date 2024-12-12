Избранный президент США Дональд Трамп критикует решение президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена по дальнобойным ударам по РФ и заявляет о больших потерях обеих сторон.

Об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.

Он сказал, что Украину не оставит. Но, с другой стороны, не стал отвечать на вопрос, сократит ли помощь Киеву, если тот откажется принимать условия мирного соглашения.

Полный текст заявлений Трампа в интервью Time по Украине.

- Если Украина не согласится на мирное соглашение, в котором вы, как вы обещали, будете посредником, сократите ли вы ей военную, гуманитарную и разведывательную помощь?

- Причина, по которой я не люблю вам это говорить, заключается в том, что, как переговорщик, я думаю, что у меня есть очень хороший план, чтобы помочь. Но когда я начинаю рассказывать этот план, он становится почти бесполезным планом.

- Но возьмете ли вы на себя обязательство защищать суверенитет Украины от России?

- Этого (войны в Украине - Ред.) никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Никогда бы не произошло.

- Но это произошло. Поэтому люди хотят знать вопрос: вы готовы отказаться от Украины?

- Это делает все настолько плохим. И недавно у меня была встреча с группой людей из правительства, куда они пришли и проинформировали меня о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц. Это ошеломляющие цифры, как русских, так и украинцев, и цифры примерно равны. Знаете, я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны. Количество убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. Это безумие, что происходит. Это безумие. Я категорически не согласен с ударами ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее. Этого нельзя было допускать. Теперь они делают не только ракеты, но и другие виды оружия. И я думаю, что это очень большая ошибка, очень большая ошибка. Но уровень, количество погибших людей - это номер один. Поэтому реализация этого проекта (завершение войны - Ред.) выгодна обеим сторонам.

- Вопрос, который задают себе многие американцы и многие люди во всем мире: "Откажетесь ли вы от Украины?"

- Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения - не отказываться. Вы понимаете, что это значит, да?

- Да. Точнее нет, поясните мне.

- Ну, я только что это сказал. По моему мнению, вы не сможете достичь соглашения, если вы откажетесь. И я не согласен со всем этим, потому что этого никогда не должно было произойти. Путин никогда бы не вторгся в Украину, если бы я был президентом по многим причинам. Во-первых, они подняли цену на нефть. Когда они подняли цену на нефть, они сделали это прибыльной ситуацией для Путина. Цена на нефть должна была быть снижена. Если бы она была снижена, то он (Путин - Ред.) не начал бы ее только по чисто экономическим причинам. Но когда она достигла 80, 85 и 90 долларов за баррель он заработал, он заработал много денег. И сейчас они (российские войска на фронте - Ред.) движутся вперед. Знаете, эта война - это трагедия. Это смерть, которая намного больше, чем кто-либо знает. Когда появятся реальные цифры потерь вы увидите цифры, в которые вы не поверите.

- Иран недавно замышлял убить вас. Каковы шансы начать войну с Ираном во время вашего следующего срока?

Все может случиться. Все может случиться. Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, как я предполагаю, президента, начать обстреливать Россию ракетами. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение. Но я полагаю, что люди ждут, пока я приду, прежде чем что-то произойдет.

Также Трамп не ответил на вопрос Time, общался ли он с Владимиром Путиным после избрания.

- Я не могу вам сказать. Я не могу вам сказать. Это просто неуместно.