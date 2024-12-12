Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал удары дальнобойными ракетами США по России. Об этом пишет журнал Time, назвавший республиканца "человеком года".

"Я категорически не согласен с отправкой ракет за сотни миль в Россию. Почему мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее", - приводит издание слова избранного президента.

Республиканец назвал "опасным и глупым" решение наносить дальнобойные удары по РФ и сказал, что его принял президент Украины Владимир Зеленский с одобрения президента США Джо Байдена.

"Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, как я предполагаю, президента (Байдена - Ред.) начать обстреливать Россию ракетами. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - заявил Трамп в интервью Time.

"Я хочу добиться соглашения. И единственный способ добиться этого - не бросать (Украину - Ред.)", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, планирует ли он отказаться от поддержки Украины.

Напомним, в конце ноября Белый дом впервые подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS по России.