Трамп раскритиковал дальнобойные удары по РФ американскими ракетами
Новоизбранный президент США Дональд Трамп раскритиковал удары дальнобойными ракетами США по России. Об этом пишет журнал Time, назвавший республиканца "человеком года".
"Я категорически не согласен с отправкой ракет за сотни миль в Россию. Почему мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее", - приводит издание слова избранного президента.
Республиканец назвал "опасным и глупым" решение наносить дальнобойные удары по РФ и сказал, что его принял президент Украины Владимир Зеленский с одобрения президента США Джо Байдена.
"Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, как я предполагаю, президента (Байдена - Ред.) начать обстреливать Россию ракетами. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - заявил Трамп в интервью Time.
"Я хочу добиться соглашения. И единственный способ добиться этого - не бросать (Украину - Ред.)", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, планирует ли он отказаться от поддержки Украины.
Напомним, в конце ноября Белый дом впервые подтвердил разрешение Украине бить ракетами ATACMS по России.