Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сегодня впервые официально подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области России и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.

Об этом Кирби сообщил журналистам на брифинге.

"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области", - сказал представитель Белого дома.

Между тем будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал понять, что Дональд Трамп считает эскалацией разрешение уходящего главы Белого дома Джо Байдена бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

Ранее в Кремле обновили ядерную доктрину РФ и сообщили, что использование Украиной дальнобойных ракет против России может повлечь ядерный ответ.

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