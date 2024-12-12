Новоизбранный президент США Дональд Трамп пригласил главу Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал CBS News. По его данным, приглашение последовало сразу после победы Трампа на выборах.

Принял ли его руководитель Китая, в данный момент неизвестно.

Дональд Трамп строит свою внешнюю политику на противодействии Китаю как основной угрозе США.

Ранее Трамп во время интервью заявил, что уже пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином после своего избрания.

По словам Трампа, он послал сообщение лидеру КНР на прошлой неделе и с тех пор они общаются. На вопрос интервьюера, потребовал ли Трамп от Си не вторгаться на Тайвань, тот ответил отрицательно. Он рассказал, что не обсуждал вместе с собеседником Тайвань, а "говорили о других вещах".

Также Трамп говорил, что Китай "может помочь" в вопросе мирного урегулирования войны в Украине.

Напомним, новоизбранный президент США заявил, что после инаугурации Украина станет его главным приоритетом во внешней политике.