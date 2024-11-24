Восемь недель до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа "будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года".

Об этом заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью изданию "Радио Свобода".

"Когда придёт день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет принято решение и тогда нам будет сложнее", – считает Мельник.

Посол призывает украинскую дипломатию активно работать с Трампом в текущий период, поскольку именно сейчас он рассматривает возможные подходы касательно происходящего в Украине.

"Хуже всего то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову", – добавляет Мельник.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский сообщал, что Трамп представит свой план по завершению войны в Украине уже в январе.

"Я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", – сказал верховный главнокомандующий.

А за день до этого конгрессмен США заявил, что Трамп встречался с Путиным и обсуждал Украину.

По словам конгрессмена, глава РФ не прислушался к просьбе республиканца воздержаться от дальнейшей эскалации войны.