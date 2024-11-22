Новоизбранный президент США Дональд Трамп обсуждает с европейскими лидерами Украину, но "задает вопросы, а не предъявляет требования".

Об этом пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для The Washington Post.

На выходных Трамп созванивался с канцлером Германии Олафом Шольцем и спрашивал про "план победы" президента Владимира Зеленского.

"Что вы думаете о плане победы Зеленского? Что вы думаете о Путине?" - спросил Трамп, по словам высокопоставленного немецкого чиновника.

По данным газеты, подобные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы.

"Звонки были более дружелюбными, чем ожидалось, и Трамп был в большей степени в режиме слушателя", - отметил немецкий чиновник.

Европейцы говорят Трампу, что "плохая сделка" по Украине ему навредит и может "аукнуться". Поэтому условием любого успешного мирного соглашения называется то, что "эта война больше никогда не повторится", поскольку безопасность Украины будет защищена.

Что на это ответил Трамп, не сообщается.

Напомним, Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться, это станет приоритетом его администрации.