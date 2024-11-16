В окружении Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в Соединённых Штатах, отметили "прекрасное чувство юмора" у президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом написал американский миллиардер Илон Маск, комментируя заявление президента Украины о том, что Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

"Мы независимая страна, и мы, мне кажется, во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и с другими европейскими лидерами доказали, что мы, что с нами риторика "садись и слушай" не работает", – заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио".

Ссылку на это интервью американский бизнесмен опубликовал у себя в соцсети X.

"У него потрясающее чувство юмора", – прокомментировал слова Зеленского Маск и поставил смайлик.

Ранее Маск поддержал пост о том, что Украина подкупает политиков США "коррупционными деньгами".

"Самая недооценённая история в Вашингтоне – это то, сколько коррупционных украинских денег пытаются купить влияние. Это был не только Хантер Байден. Большинству поджигателей войны платят", – написал в соцсети Х поддерживающий Дональда Трампа американский миллиардер Дэвид Сакс.

"Да", – ответил на это Маск, опубликовав это сообщение у себя на стене.

Напомним, владелец компаний Tesla и Space X присутствовал при телефонном разговоре Зеленского и Трампа.

В ходе этой беседы Илон Маск заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к коммуникационной системе Starlink.