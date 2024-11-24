В окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа согласны отдать Украину под контроль России, если та разорвет союз с Китаем.

Такое предположение делает британская газета The Guardian.

"Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно если Россия разорвет свои военные отношения с Китаем", - пишет издание.

При этом журналисты не уверены, что Путин откажется от стратегического партнерства с главой КНР Си Цзиньпином "ради неустойчивой Америки".

"Даже пожертвовать контактами с Тегераном может быть плохой сделкой для Путина", - говорится в статье.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украина и США могут заключить "хорошее соглашение" о полезных ископаемых.

Война в Украине идет 1005-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

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