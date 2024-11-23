Обсудили глобальную безопасность. В НАТО подтвердили встречу Рютте с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде.
Об этом говорится на официальном сайте Североатлантического альянса.
Сообщается, что лидеры обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед западными союзниками.
Рютте и его команда также встретились с конгрессменом Майком Уолтцем и другими людьми из штаба Трампа по национальной безопасности США.
Накануне о том, что Рютте посетил резиденцию Трампа в США писали СМИ.
Ранее газета Washington Post писала, что генсек НАТО намерен в ближайшее время обсудить с республиканцем стратегию по Украине.
По данным издания, цель Рютте - убедить Трампа в том, что мир должен быть "справедливым", то есть учитывать интересы Киева и Альянса в целом.
Ранее американский новостной журнал Newsweek писал, что новый глава НАТО грозит исключить США из Альянса после оглашения планов Трампа по Украине.
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